Lost Michael Emerson ricorda le critiche dei fan al suo casting | Avete rovinato tutto

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 23 settembre 2024) La star diha recentementeto lericevute dai fan nel momento in cui hanno saputo del suocome Ben Linus per la celebre serie tv. Riflettendo su alcuni dei momenti più intensi per il suo personaggio,ha svelato dettagli dietro le quinte che hanno segnato la sua esperienza nella serie, tra cui le reazioni del pubblico e le numerose teorie sullo show. Ecco cosa ha dichiarato a The Wrap: Le persone avevano le loro teorie, sì, e anche reazioni istintive e opinioni sui personaggi. Quando sono apparso per la prima volta, molti dicevano: ‘Non guarderò più la serie. L’hai rovinata. Non è lo show che voglio’. E io pensavo: ‘Beh, cosa volevate? Pensavate fosse Survivor, una storia d’amore tra naufraghi attraenti? No, qui c’è una parabola, un’allegoria. Parliamo di bene e male. Siamo in uno spazio esoterico. Dai, su.