LIVE Ciclismo Cronometro Mondiali U23 2024 in DIRETTA | Romeo in testa tempo alto per Olivo Tra poco Raccagni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAJUNIORES DEIDIDALLE 9.15 16.44 In crescita Bryan, nono al secondo intera 1’20” di ritardo da. 16.41 Buonper il belga Robin Orins, che passa a 9” daal secondo inter. 16.40 Lo spagnolo quest’anno ha sciorinato un paio di ottime prestazioni, come il decimo posto alla prova della UAE Tour a febbraio e il settimo alla Vuelta a Burgos ad agosto. Parte ora il connazionale Markel Beloki, figlio di Joseba e secondo nella prova nazionale élite. 16.38 Che prova di! Finale pazzesco dello spagnolo che chiude in 36’42”, rifilando 41” a Christen! Ultima parte di crono da applausi per il corridore della Movistar! 16.36 Con la partenza di Dillon Geary, siamo agli ultimi dieci partecipanti di giornata! 16.