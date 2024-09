Le amnesie di De Raho | dimentica tutti i dossier di quando era il capo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Lo smemorato Federico Cafiero dele prova tutte per tirarsi fuori dallo scandaloaggio. L'estremo tentativo di difesa, per cercare di dissipare il polverone suscitato dalla reticenza del'ex pm ora pentastellato ad ascoltare in antimafia Pasquale Striano e Antonio Laudati, va oltre il vecchio adagio «io non c'ero, e se c'ero dormivo». De, infatti, non solo sostiene di essere vittima del verminaio ordito alla procura Antimafia, ma giura che non era lui ildi quel gruppo di spioni accusato delle intrusioni illegali ai danni del governo e di tutto il centrodestra, usate come clava per eliminare l'avversario politico a colpi di esclusive giornalistiche.