La locomotiva tedesca si è inceppata | secondo Standard & Poor continua a peggiorare il quadro dell’attività delle imprese in Germania

(Di lunedì 23 settembre 2024) Se ne parla da settimane e i dati confermano che lasi è. Infatti,ilin. A settembre l’indice compositoindagini presso i direttori degli approvvigionamenti (indice Pmi) è calato a 47,2 punti, dai 48,4 punti di agosto, segnando il minimo da sette mesi a questa parte.’s Global, l’indice Pmi relativo al settore manifatturiero è sprofondato a 40,3 punti, dai 42,4 agosto, ai minimi da un anno a questa parte, mentre l’indice sulla produzione è caduto a 40,5 punti. In queste indagini i 50 punti sono la soglia di neutralità, al di sopra della quale si ritiene che l’attivitàaziende sia in crescita e al di sotto della quale viene ritenuta in contrazione/recessione.