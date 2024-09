Kate Middleton eccola! L’uscita che tutti stavano aspettando

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 23 settembre 2024) Due settimane. Tanto è passato dall’annuncio di, tramite un emozionante video, della fine della chemioterapia. Era il 9 settembre scorso, infatti, quando la principessa del Galles irrompeva nella scena mediatica per informare il mondo di aver finito la terapia contro il cancro. Una notizia meravigliosa che non significava, però, la vittoria assoluta contro la malattia. Come ha subito messo in chiaro la futura regina: «La strada è ancora lunga».e il ritorno alla normalità La battaglia contro il tumore – o, per meglio dire, contro il rischio che si ripresenti – continua manon si fa spaventare. E la prova di ciò è la scelta della principessa non solo di rimettersi al lavoro ma anche di riprendere, pian piano, le abitudini del passato.