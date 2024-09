Immobili titoli o fondi pensione? Gli strumenti a confronto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) NONOSTANTE IL CALO delle compravendite diad uso abitativo, scese complessivamente del 7% su base annuale, l’acquisto difinalizzato ad una rendita da locazione è aumentato del 28%: dati che confermano quanto il ’mattone’ resti tra gli investimenti preferiti dagli italiani. Fatta 100 la ricchezza lorda delle famiglie italiane, oltre il 55% è rappresentato da attività non finanziarie, di cui oltre il 46% da abitazioni. Ma investire inè davvero la migliore strategia da seguire per costruirsi un futuro finanziario sereno in vista della? Investire nel mattone ha indubbi vantaggi sia dal punto di vista successorio, poiché i benirientrano automaticamente nell’asse ereditario, sia per il fatto che affitti e prezzi di vendita si rivalutano per effetto dell’inflazione.