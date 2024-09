Il Reggello stacca tutti Colpo grosso Calenzano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nel girone D di rilievo le vittorie esterne di Sagginale e Folgor, che ottengono tre punti importanti. Ilespugna il campo della Gallianese con gol decisivo di De Tellis all’8’ del secondo tempo. Il Sagginale passa di forza sul campo del Maliseti Seano vincendo per 2-0 grazie alle reti al 5’ di Susini su rigore e nel finale arriva il raddoppio di Matteo Paoli. Molto bene il San Godenzo che vince fra le mura amiche 2-1 con il Prato Nord al termine di una partita equilibrata e combattuta. Il San Godenzo subito in rete con Zeni, poi il pareggio dei pratesi, ma al 75’ è Pinzani a superare il portiere avversario per il gol della vittoria. Nelle altre gare l’Aglianese batte 3-2 l’Alba Carraia, agli ospiti non sono bastate le reti di Tamba e Fedi.