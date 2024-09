Genoa e Sampdoria insieme per rifare il Ferraris | nata la società per la ristrutturazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) “CFC e U.C.annunciano la nascita di Genova Stadium S.r.l.,composta pariteticamente dai due club che avrà l’obiettivo di formulare l’offerta per l’acquisto dello Stadio Luigie la sua successiva valorizzazione“, si legge in una nota ufficiale pubblicata da entrambe le. L’impianto di proprietà del Comune di Genova, si prepara ad essere ristrutturato. L’idea è quella di lavorare d’inverno sulla preparazione delle strutture prefabbricate, mentre la demolizione e la ricostruzione avverranno d’estate. Il progetto porta la firma di Hembert Penaranda, architetto guida di Officina Architetti con sede a Milano, Genova ed in Colombia. Sul futuro dello stadio è intervenuto oggi anche il sindaco Marco Bucci, che ha incontrato i due tecnici Gilardino e Sottil, in occasione del derby di Coppa Italia, in programma per mercoledì prossimo.