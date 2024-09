Fossombrone Niente tris ma è ancora vetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) 0 TERMOLI 0 (4-3-3): Bianchini 6; Bianchi 6, Urso 6, Giunchetti 6,5 (30’ st Procacci ng), Camilloni 6; Conti 6, Pandolfi L. 6 (24’ st Pandolfi R. 6,5), Bucchi 6,5, Satalino 6 (16’ st Amerighi 6), Casolla 6,5, Torri 7 (39’ st Famara ng). A disp. Amici, Tamburini, Roberti, Podrini, Maroncelli. All. Fucili. TERMOLI 1920 (3-5-2): Palombo 6; Hutsol 6 (49’ st Di Lorenzo ng), Sicignano 6, Mariani 6; Tracchia 6, Tribelli 6,5, Colarelli 6,5 (12’ st Galdean 6), Ricci 6 (39’ st Piccioni ng), Barchi 6,5; Barone 6 (39’ st Cannavaro ng), Cancello 6 (12’ st Puntoriere 5,5). A disp. Pizzella, Allegretti, Santese, Galdo. All. Carnevale, in panchina Spagnuolo. Arbitro: Paccagnella di Bologna 6, assistenti Toschi e Orlando. Note: osservato 1’ di silenzio per Totò Schillaci e per il giovane tifoso forsempronese Francesco Bernabucci. Pomeriggio sereno, terreno buono, spettatori 500.