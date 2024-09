Fiesole guanti e pettorina gialla per Puliamo Caldine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024)(Firenze) , 23 settembre 2024 - Successo e partecipazione oltre le aspettative per “il mondo”, che domenica ha visto i volontari in azione a, nel territorio del Comune diperperLa manifestazione di Legambiente ha coinvolto oltre 60 persone, tante famiglie con bambine e bambini di tutte le età, impegnate a ripulire lo spazio pubblico lungo il Mugnone, fra i giardini, via del Bersaglio, l'area artigianale e il supermercato. Una quindicina i sacchi riempiti dalle volontarie e dai volontari, che hanno raccolto rifiuti abbandonati di ogni genere: piccoli elettrodomestici, tante plastiche e cartoni soprattutto.