Fa un volo dal balcone Trentenne al San Martino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il corpo che perde equilibrio e si sbilancia in avanti, ilda un’altezza di circa cinque metri, e poi il terribile impatto al suolo. Sequenze di un dramma fortunatamente solo sfiorato, quello avvenuto all’alba di ieri a Levanto, in un’abitazione a uso turistico situata al secondo piano di una palazzina della zona centrale del paese rivierasco. L’episodio, avvenuto qualche minuto prima delle 6, ha visto come sfortunata protagonista una giovane turista francese di 32 anni, che si trova ora ricoverata al policlinnico Sandi Genova dopo essere caduta dal. La donna si trovava in riviera assieme al fidanzato per trascorrere alcuni giorni di vacanza in zona.