Dov’è stato ucciso il giornalista Giancarlo Siani?

(Di lunedì 23 settembre 2024)del quotidiano Il Mattino, èalle 20.30 del 23 settembre 1985 sotto la sua casa di Napoli, in via Vincenzo Romaniello, vicino a piazza Leonardo, nel quartiere dell’Arenella. Il reporter si trovava ancora sulla sua Citroën Méhari verde. Gli assassini, a volto scoperto, gli hanno sparato 10 colpi alla testa con due pistole Beretta.aveva solo ventisei anni. E da tempo, con le sue inchieste, aveva attirato l’attenzione dei boss della camorra. In particolare di Angelo Nuvoletta che ne ordinò l’esecuzione per volere del capoclan mafioso Totò Riina, a cui il gruppo criminale di Marano era affiliato. A scatenare la furia omicida dei malviventi, un articolo diin cui il reporter mise in luce la connessione tra l’arresto del boss Valentino Gionta e lo stesso Nuvoletta. Il quale tradì l’alleato in cambio di una tregua con i Casalesi.