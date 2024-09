Di Canio stupito | Milan lama nel burro Inter atteggiamento remissivo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024) Paolo Dispiega come ilsia riuscito a mettere in difficoltà l’nel derby di ieri sera. Poi l’ex calciatore insiste nell’evidenziare l’errato dei nerazzurri. DIFFICOLTÀ – Paolo Diesprime il proprio parere su quanto visto nel derby. Nello studio di Sky Sport, al termine di, dichiara: «Ilha fatto molto bene. Un po’ tutti abbiamo pensato che con le difficoltà che ha nel fare filtro, una punta in più poteva creare qualche problema all’a inizio azione. Però l’ha tre centrocampisti molto abili nel muoversi negli spazi e in grado di fare tutti e tre il gioco. Non l’hanno fatto, non è riuscita a distendersi e fare male con i quinti. Questo per la grande applicazione e determinazione del, che entrava comenelfin dall’inizio e il gol di Pulisic è qualcosa di imbarazzante.