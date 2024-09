De Martino vola come finisce la sfida con Amadeus | gli ascolti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Vittoria sul velluto per Stefano Deal primo duello con. Nelladell'access prime time di domenica, Affari Tuoi non teme la concorrenza di Chissà chi è, totalizzando su Rai1 ben 4.467.000 spettatori e il 25% di share. Il debutto disu Nove ha interessato 926.000 spettatori, conquistando uno share del 5.2%. Un record per la rete, ma ben lontano dai risultati di Rai1.in virtù della strategia del simulcast è andato in onda su ben 10 canali del gruppo Warner Bros. Discovery (Nove, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, MotorTrend, Hgtv, Warner TV, K2 e Frisbee), raggiungendo complessivamente 1.600.000 spettatori, pari all'8,8% di share (semrpe in simulcast la prima puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio raccolse il 13%). La serata del debutto disul Nove è continuata con Suzuki Music Party, che - in prima serata - ha raggiunto 628.