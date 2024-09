Come sono cambiati i numeri della moda dal 2023 al 2024? Il rovescio dopo la crisi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) In questo ultimo giornoMilano Fashion Week è ora di tirare un po’ le somme: l’exportitaliana si traduce in una delle industrie più potenti al mondo, simbolo del Made in Italy. Non solo una questione di stile, ma anche e soprattutto di economia. È risaputo infatti che il settoreitaliana sia tra i più conosciuti e ricercati al mondo. Anche se, complice anche la gravecinese, il primo quadrimestre delabbia rivelato un profondo momento dianche per un settore che è sempre stato così forte. Nel primo semestre del, le imprese del settore hanno subito un calo del 5,3% delle esportazioni che si traduce in una perdita di 1,8 miliardi di valore. Tra gennaio e giugno, le aziende hanno registrato un calo di 9,7 milioni di euro al giorno dei ricavi di vendite all’estero.