Biasin | Bisogna evitare di drammatizzare sconfitte Inter in corsa

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’, dopo la sconfitta contro il Milan per 1-2 nel primo derby della stagione, si trova a 8 punti dopo 5 partite. La squadra è ancora inper lo scudetto, come argomentato da Fabrizio. UNA CONVINZIONE –-Milan è terminata per 1-2. Della partita ha espresso il suo commento il giornalista Fabrizio, che a Radio Sportiva ha pronunciato queste parole: «Non penso proprio che l’abbia abbandonato il campionato per concentrarsi sulla Champions League. Credo banalmente che, mentre nello scorso anno si è raccontato pubblicamente della volontà di puntare allo scudetto, ora l’Europa stia portando via energie. Dall’di Inzaghi non siamo abituati a vedere queste partite, non capita spesso di osservare una squadra messa sotto dagli avversari. Mi aspetto una reazione già dalla prossima sfida con l’Udinese».