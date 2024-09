Apice Vecchio si anima con il Mercatino degli Hobbisti e la Fiera del Bagagliaio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 6 ottobre, dalle ore 16:00 alle 23:00 ad, nel cuore del beneventano, sarà protagonista di un evento unico organizzato dal Comune diin collaborazione con la Pro Loco di, ilSperimentalee la ormai rinomatadel, ladel Sannio dove gli oggetti si posizionano neldelle auto. Un’occasione speciale per vivere l’atmosfera di uno dei borghi più affascinanti e misteriosi della Campania, tra tradizione, storia e creatività. Conosciuto come “il paese fantasma” per via dei terremoti del 1962 e del 1980,è tutt’altro che un luogo dimenticato. Grazie all’impegno e alla passione dei suoi abitanti, oggi è un borgo che respira una nuova vita, capace di incantare chiunque lo visiti con le sue storie e le sue suggestioni.