Stadio Abodi visita il cantiere | All’inaugurazione verrò anch’io

(Di domenica 22 settembre 2024) Il nuovodei Pini pronto per la prossima Viareggio Cup. Per l’inaugurazione o, al massimo, per la finale. E’ la promessa che il ministro dello sport Andreaha ‘strappato‘ col sorriso sulla bocca al sindaco Del Ghingaro che ieri mattina lo ha accompagnato – insieme agli assessori Salemi e Pierucci – in un sopralluogo aldello. Insieme al ministro un ospite d’eccezione quale Marcello Lippi, vanto e gloria di questa città, nonché dell’Italia pallonara che ha guidato nel 2006 sul tetto del mondo. Al di là di quando l’impianto sarà disponibile, un fatto è certo.ci sarà anche lo stesso"perché come tutti – ha detto – amo questa città che merita di avere un impianto funzionale e una squadra, ci auguriamo, che possa tornare ai livelli che merita".