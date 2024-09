SBK 2024 GP d’Italia Cremona | fantastico triplete di Danilo Petrucci

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 settembre 2024) Dopo che ieri aveva vinto la sua prima gara in SBK, oggi ilha piazzato un’incredibile doppietta a. Ormai pienamente consapevole del proprio valore e di quello di moto e squadra,sapeva di poter vincere anche la seconda gara lunga, ed ha spinto sull’acceleratore fin dalla partenza, scattando come una molla allo spegnersi del semaforo. Una volta in testa è stata una cavalcata trionfale. La supremazia diha reso noiosa la gara, che è vissuta sui pochi sorpassi alle sue spalle. L’ultimo e più importante è stato quello al penultimo passaggio, quando Alvaro Bautista ha superato ilo suo team-mate Nicolò Bulega, soffiandogli il secondo posto. Lo spagnolo lo aveva detto: niente giochi di squadra, e così è stato. Un merito premio dopo tanto lavoro e anche tanta sofferenza, soprattutto quella provata dal pilota dopo il brutto incidente in motocross.