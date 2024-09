Russia il nuovo missile intercontinentale Sarmat fa flop | esploso nel sito di lancio è il quarto test che fallisce

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Doveva essere ilbalistico capace di essere caricato conate nucleare e capace di colpire in ogni angolo della terra, ma ilrusso non riesce a passare idi affidabilità. Secondo quanto riferisce il progetto Osint MeNMyRC che si basa sullo studio delle immagini satellitari e sui dati dei voli di aerei da ricognizione americani, ilprima del decollo e di lui, ormai, rimane solo un enorme cratere nella piattaforma didella città russa di Plesetsk. My thanks to @MTAnderson for providing this Planet Labs imagery and allowing me to publish it with comments. As is readily apparent, the RS-28was a complete failure. Thedetonated in the silo leaving a massive crater and destroying thesite. The https://t.co/FuKIaTNFVs pic.twitter.