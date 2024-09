Roma si dimette l’ad Lina Souloukous | la scorta per accompagnare i figli a scuola era troppo pure per lei

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

Souloukos, ad della Roma, si è dimessa dal suo incarico. Lo comunica la Roma con una nota ufficiale: "L'As Roma comunica che l'Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni. Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali. La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale". Souloukou era finita sotto tutela. Il termine ufficiale è sotto tutela. Così scrive l'agenzia di stampa La Presse. Sta di fatto che l'amministratrice delegata della Roma Lina Souloukou, è sotto sorveglianza delle forze dell'ordine.