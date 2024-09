Raoul Bova a Ciao Maschio stoccata a Francesca Fagnani | Voleva creare sensazionalismo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 22 settembre 2024) Ospite asi è confrontato con Nunzia De Girolamo raccontandosi in modo intimo e sincero. Dal dolore provato dopo la morte dei genitori alla sua volontà di circondarsi di persone gentili ed empatiche, il volto di Don Matteo ha regalato agli spettatori uno spaccato della sua vita non senza qualche piccola frecciatina., laNunzia De Girolamo lo aveva invitato e aspettato da diverso tempo: ospite a, il programma della seconda serata di Rai1 in cui la conduttrice intervista uomini dello spettacolo, della politica e dell’economia in una chiacchierata a tuttotondo,si è aperto in un racconto intimo e a 360 gradi.