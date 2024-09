Per mantenersi giovani basta camminare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) E’ stato presentato, venerdì a Comacchio presso il Museo dei Marinati, il progetto "A un passo dal cuore" promosso da Lara Liboni, presidente del Comitato provinciale di Movimento Sportivo Popolare Italia. Una sala gremita col medico Giovanni Pasanisi Primario del Reparto di Cardiologia Riabilitativa dell’Ospedale del Delta che ha illustrato i dati scientifici riportati dallo studio svolto dall’università di Ferrara mentre in rappresentanza del Comune lagunare l’assessore allo sport Emanuele Mari ha sottolineato l’importanza del progetto per la comunità e per il crescente numero di adesioni. "Dopo otto settimane, il test di cammino ha registrato un valore medio di massimo consumo di ossigeno stimato che è variato da buono a molto buono - ha spiegato Lara sottolineando inoltre - se lo studio avesse coperto tutto il periodo dei diversi mesi i dati magari sarebbero stati ancor migliori.