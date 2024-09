Lega la nuova segretaria Eletta l’assessore Bonanno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024)alle politiche sociali Giovanna, è lacittadina dellaieri nella sede del Carroccio insieme al direttivo, dopo che la sezione era stata commissariata in seguito alle dimissioni del segretario Marcello Lazzeri, rassegnate non senza rinunciare alle critiche nei confronti della dirigenza leghista, colpevole, secondo l’ex segretario, "di avere abbandonato a se stesso il partito a livello locale" e per questo responsabile "di risultati elettorali, sul territorio, sia alle amministrative che alle europee, insoddisfacenti". La seduta elettorale è stata presieduta dal senatore Claudio Borghi. Lo ha reso noto la. Il partito pisano in queste settimane è stato retto dal commissario provinciale Giovanni Pasqualino e nella tornata elettorale sono stati eletti anche i membri della segreteria.