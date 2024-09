Germania Spd vince in Brandeburgo AfD diventa seconda forza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 22 settembre 2024) Milano, 22 set. (askanews) – L’AfD sarà lapiù solida nel, ma è altamente improbabile che governi poichè tutti gli altri partiti hanno escluso una coalizione con il partito estremista di destra. Intanto le proiezioni delle elezioni regionali danno Spd in testa. Olaf Scholz ha reagito con soddisfazione ai risultati delle elezioni regionali nel. Il Cancelliere è attualmente a New York per il Future Summit delle Nazioni Unite: è “completamente soddisfatto”, si rende noto. Ma non vuole valutare le elezioni in modo più dettagliato fino a lunedì. Nel corso della serata elettorale si deciderà intanto se nel nuovo parlamento regionale sarà presente una cosiddetta minoranza di blocco: con più di un terzo dei seggi un gruppo parlamentare può bloccare determinate decisioni. Per fare ciò servirebbero almeno 30 degli 88 seggi totali.