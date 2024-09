Geopolitica e diplomazia ambientale verso la Cop29

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 22 settembre 2024) Le ricorrenti contrapposizioni e relative polemiche sui cambiamenti climatici e le politiche ambientali in genere sono riemerse in maniera prepotente in occasione delle recenti alluvioni nell’Europa centrale e nel Nord dell’Italia, e dei vari eventi estremi sparsi nel pianeta (siccità , bombe d’acqua, tornado, ecc.). Fino a prese di posizioni piuttosto nette da parte del governo e degli imprenditori di casa nostra con la richiesta di rivedere tempi e modi per l’attuazione del Green Deal europeo, tanto caro alla rieletta presidente della Commissione.