Erbe e oli essenziali per affrontare l’equinozio di autunno

(Di domenica 22 settembre 2024) Con il verificarsi del, l’estate lascia il posto alla stagione del rallentamento e del lasciare andare Domenica 22 settembre, con il verificarsi del, l’estate cede ufficialmente il posto all’. Sono tante le leggende e le tradizioni legate a questo evento, che ha affascinato i popoli di tutto il mondo fin dall’antichità. In Grecia tutte le celebrazioni più importanti avvenivan proprio in questo periodo. Ad Atene si svolgevano le Tesmophorie, in onore della dea Demetra, protettrice dei campi e delle messi. A queste seguivano le Eleusine, riti che rievocavano la morte di Persefone, figlia di Elettra, ai quali era ammessa tutta la popolazione e che avevano lo scopo di celebrare l’eterno ritorno alla vita.