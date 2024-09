Endless Love spoiler Turchia | Kemal e Nihan si baciano

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 22 settembre 2024)saranno sempre più vicini nelle prossime puntate. Stando a quanto riportato dagliturchi negli episodi futuri Kara Sevda Soydere non riuscirà a nascondere alla ragazza le emozioni che prova quando lei è vicina. “Il mio dolore con te si attenua” le confesserà, e tra loro arriva un bacio romantico., trame turche:partner della Holding Kozcuo?luvede Soydere girare per i corridoi della Holding Kozcuo?lu ed è stupita. Lui non le ha detto niente e la giovane donna non riesce a spiegarsi la sua presenza lì. Gli chiede spiegazioni e lui le dice una mezza verità, dicendole che sta cercando un modo per vederla tutti i giorni. In realtàè lì per minacciare Galip, dopo aver scoperto che l’uomo – nel corso di una gara d’appalto – ha pagato gli avversari per non presentarsi, riuscendo così a ottenere facilmente la concessione.