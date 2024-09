Dalla Brianza al Cile L’esploratore e l’ultimo mistero delle mummie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Finora la loro scoperta era stata attribuita a un archeologo tedesco, Max Uhle. E invece, dietro al ritrovamentoprezioseChinchorro, considerate le più antiche al mondo e dichiarate dal 2021 Partimonio dell’Umanità dall’Unesco, ci potrebbe essere un brianzolo,e naturalista ottocentesco Gaetano Osculati. L’importante scoperta, che ora sarà approfondita con ulteriori studi, è frutto del lavoro di un altro brianzolo, il biassonese Alberto Caspani (al centro nella foto), scrittore e reporter di viaggio. L’annuncio di questa nuova ipotesi, che si basa sulle descrizioni contenute in un testo deloriginario di San Giorgio al Lambro, frazione di Biassono, e su approfondimenti condotti direttamente in, è il frutto dell’ultima missione compiuta da Caspani in Sudamerica, conclusasi a metà di questo mese.