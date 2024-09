Benji e Fede chi è la presunta fidanzata di Federico Rossi Orian Ichaki

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 settembre 2024) Dopo la fine della chiaccheratissima relazione con Paola Di Benedetto, è apparsa una nuovaal fianco diricodel duo. Chi è la nuovadiricoGli artisti saranno presenti stasera nello show Suzuki Music Party, show condotto da Amadeus in onda a partire sul Nove dalle 21:30. Dopo la rottura con Paola Di Benedetto, l’ex coppia era stata avvistata insieme ancora una volta al concerto degli Zero Assoluto, ma il vento del gossip si spostava sulla vincitrice del Grande Fratello Vip, che poco tempo dopo veniva paparazzata con un calciatore, Raoul Bellanova, mentre con l’ex fidanzato dichiarava di aver mantenuto un rapporto amichevole. Sul cantante invece arrivavano segnalazioni in merito ad unanuova fiamma