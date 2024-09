Battuta ma non ridimensionata | la Vis c’è

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Doveva succedere. Dopo il cinque su cinque targato Stellone, il ‘fortino Benelli’ è caduto. Peccato sia successo nella serata in cui lo stadio è tornato a riempirsi e a ruggire come nelle occasioni migliori. Però, nessun dramma. La prestazione c’è stata, come ha sottolineato il mister, e l’applauso finale del pubblico ha testimoniato l’apprezzamento. Nulla a che vedere con certe prove deludenti di altre serate molto attese. Realisticamente, erano in pochi a immaginare che la Vis, col suo vissuto così sofferto, potesse partecipare assiduamente ai banchetti dell’alta classifica. Molte cose però fanno pensare che quest’anno ci sia la consistenza, di squadra e mentale, per proporsi in una veste migliore. Per ora restano i 9 punti in classifica, e siamo ancora dentro le migliori partenze in Serie C.