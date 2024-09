Atp Chengdu 2024 | programma orari e ordine di gioco lunedì 23 settembre con Musetti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Il, glie l’didi23per quanto riguarda l’Atp 250 di. In questo insolito calendario asiatico che prevede le finali ATP al martedì, le semifinali di conseguenza si disputano nella giornata di. Ad aprire i giochi, non prima delle 11:00 italiane, sarà Lorenzo, favorito contro il sorprendente qualificato Kachmazov. A seguire il vincente di Shang/Bublik affronta il vincente di Hanfmann/Martinez. CENTER COURT Ore 11:00 – (1)vs (Q) Kachmazov Non prima delle 13:00 – Hanfmann/(4) Martinez vs Shang/(2) Bublik Atpdi23conSportFace.