Youth America’s Cup Artemis detta legge nel Gruppo B ed è già qualificata al prossimo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Dopo un avvio di manifestazione a rilento, per via di condizioni meteo complicate (tra maltempo e vento tropporo) che hanno provocato numerosi rinvii a Barcellona, quest’oggi finalmente una brezza si è distesa sul campo di regata catalano consentendo l’intero svolgimento del programma odierno dellaCup 2024, prima edizione della Coppa America dei giovani riservata a velisti under 25. Gli organizzatori sono riusciti a completare ben cinque regate di flotta delB (quello dei team invitati), mentre domani tornerà protagonista Luna Rossa insieme alle altre cinque squadre del Girone A (quello dei team diCup). Le prove di oggi hanno delineato una situazione di classifica abbastanza chiara, con una formazione ormai promossa ale quattro compagini in lotta per gli altri due posti disponibili.