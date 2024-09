Uscita dallo stellato volevo un panino in Autogrill! Sofia Goggia campionessa di sci racconta il suo mondo e i suoi cibi preferiti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 21 settembre 2024) Per raggiungere l’azienda agricola Le Selvagge servono un paio di tornanti immersi tra alberi e sentieri, dove la media Val Seriana inizia a rivendicare ispazi più verdi e incontaminati. Siamo a Nembro, cittadina balzata – suo malgrado – agli onori della cronaca nel 2020 per essere stata uno degli epicentri dell’epidemia: qui i venti chilometri che dividono la frazione di Lonno dalla città di Bergamo sembrano duecento, eppure bastano sì e no venti minuti di auto.