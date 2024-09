Uccise 2 donne in Australia 47 anni fa | arrestato all’aeroporto di Fiumicino

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 – Un cittadino greco-no di 65è statodia Roma in relazione all’omicidio di due, Suzanne Armstrong e Susan Bartlett, avvenuto nel gennaio del 1977. Lo riporta il Guardian spiegando che la polizia di Victoria chiederà l’estradizione per far tornare l’uomo a Melbourne. Ci vorrà almeno un mese, spiegano le autoritàne, prima che la polizia si rechi a Roma per fornire le prove a giustificazione dell’estradizione. Gli omicidi che sconvolsero l’Le vittime erano state trovate senza vita il 13 gennaio nella loro casa di Melbourne in Easey Street, a Collingwood, mentre la bambina di 16 mesi di Armstrong era apparsa disidratata e sofferente, ma salva. Armstrong, 27, e Bartlett, 28, sono morte dopo aver subito molteplici coltellate, ha riferito la polizia di Victoria.