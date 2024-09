Sinner e quei sassolini nella scarpa | si fa presto a dimenticare

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 21 settembre 2024) Jannik, bisogna ammettere che ha la memoria davvero molto corta. E che quel sassolinoancora dà fastidio. Torino, novembre 2021. Matteo Berrettini si infortuna durante la prima partita delle Atp Finals e al suo posto subentra, guarda caso, un suo connazionale: un “certo” Jannik, uno che ha talento da vendere ma che fatica, per qualche motivo, ad esplodere. Al Pala Alpitour riesce a strabiliare, comunque, il pubblico presente, con il suo gioco grintoso e i colpi da vero campione. Jannikè stato “dimenticato” (LaPresse) – Ilveggente.itStupisce tutti meno che Daniil Medvedev, che ad un certo punto, dopo aver vinto 6-0 il primo set contro il giovane italiano, si lascia andare ad un gesto inaspettato. Durante il cambio campo sbadiglia platealmente in faccia all’azzurro, come a voler dire che si sta annoiando e che batterlo è fin troppo facile.