Serie A Femminile 2024 2025 la Juventus resta a punteggio pieno | Lazio battuta 2-1

(Di sabato 21 settembre 2024) Sofia Cantore. E’ ancora lei a decidere una partita e regalare un’altra vittoria allain questo ottimo avvio di stagione. Nel match valido per la terza giornata del campionatodi, le bianconere espugnano Formello con ildi 2-1 sulla, rimanendo così ae in testa alla classifica in attesa dei risultati di Inter e Fiorentina. A sbloccare il risultato è la giovane Eva Schatzer, alla sua prima rete con la maglia della, protagonista di un mancino vincente dopo appena 10?. Il vantaggio dura poco meno di venti minuti, perché al 20? Eriksen trova Eleonora Goldoni sul secondp palo e la biancoceleste di testa firma l’1-1 con cui si va all’intervallo. Gli ospiti cambiano tanto nel secondo tempo ed entra tra gli altri anche Sofia Cantore, vera stella di questo inizio di stagione.