MotoGP Bagnaia individua una criticità dopo le qualifiche | Attenzione alle linee bianche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Super Francescoa Misano Adriatico. Il detentore del titolo ha conquistato la pole position in occasione dellevalide per il GP dell’Emilia Romagna, tappa numero quattordici del Motomondiale 2024 diin scena questo week end presso il circuito Marco Simoncelli. Una grande prestazione per il ducatista, autore di un giro lanciato semplicemente perfetto in cui ha fermato il cronometro a 1:30.031, rifilando +0.214 millesimi al solito più che competitivo Jorge Martin, poi secondo davanti all’altra Ducati guidata da Enea Bastianini, terzo a +0.533. Una volta arrivato al parco chiuso, “Pecco” ha commentato quanto fatto: “Peccato essere stati così vicini al 29, ma oggi era ancora troppo fresco per osare di più nelle curve a sinistra; la pole è la cosa più importante – ha detto Francescoai microfoni di Sky Sport – Tardozzi aveva detto che avevamo 29.