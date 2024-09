Meteo arriva una nuova perturbazione atlantica | l’autunno inizia col maltempo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 settembre 2024) L’Equinozio d’autunno del 2024 avverrà domenica 22 settembre, precisamente alle 14:44, segnando l’inizio ufficiale dellastagione. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.il.it,inizierà in linea con la fine dell’Estate, portando con sée un graduale calo delle ore di luce. Si perderanno circa 4 minuti di luce al giorno fino al solstizio d’inverno il 21 dicembre, momento in cui le giornate ricominceranno ad allungarsi. Nonostante l’inizio buio, la stagione autunnale promette anche momenti piacevoli, come il foliage, il fenomeno delle foglie che cambiano colore, e un clima mite, perfetto per le prime serate davanti al camino. Nuove piogge in arrivo Il cambio di stagione porterà anche un aumento di piogge e temporali, dovuti al contrasto tra il mare ancora caldo e l’arrivo di aria fredda dalle regioni polari.