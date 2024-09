Liguria | Orlando Rigassificatore a Savona inutile e sbagliato

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 21 settembre 2024)– “Credo che ilsia un progetto, in un contesto, fatto soltanto per esigenze politiche nazionali. Non serve alla, non serve a, non abbassa le bollette perché comporterebbe un aumento dei costi visto che costerebbe oltre 500 milioni lo spostamento. Non c’è nessuna buona ragione, né economica né ambientale per fare questo tipo di scelta. E se fossi eletto presidente della regione bloccherei il percorso che ha tentato di insediare il. Un iter che va bloccato”. Lo ha detto il deputato Pd e candidato alla presidenza della Regione, Andrea, a margine della seconda tappa adegli incontri per la costruzione del programma.