Kyoto pitbull euforico Cerca una nuova casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024)ha una gran voglia di giocare e di essere amato. I volontari dell’Enpa di Monzano per lui una. Dovrebbe avere circa un anno e mezzo, ed è stato accalappiato pin Brianza. È un incrociodal pelo corto coloro nocciola e il petto bianco. "Tende un po’ a saltare addosso, a volte per euforia a volte per ricevere conferme. Abituato a indossare la pettorina, in passeggiata a guinzaglio è abbastanza bravo". Mail a [email protected] o telefonare allo 039.83.56.23.