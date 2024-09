Juve-Napoli trasferta vietata | la doppia beffa e il rischio ultras a Torino La tensione è alta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 21 settembre 2024), laai tifosi ospiti può essere seguita da una: sale anche ilL’assurda decisione di vietare laai tifosi delresidenti nel capoluogo campano e in zone limitrofe a 28 ore dall’inizio della partita, porterà senz’altro delle conseguenze. Le prime, le più tangibili, sono quelle legate alla perdita economica di oltre un migliaio di tifosi, che hanno investito centinaia di euro per il viaggio e il pernottamento. In secondo luogo, quelle di carattere morale, con un’accesa polemica che si è scatenata per una scelta di questo tipo a così poche ore dall’inizio della partita contro lantus. I disordini avvenuti a Cagliari avrebbero dovuto portare ad una punizione per i singoli responsabili ed invece no, si è deciso per un blocco comune a ridosso della partita.