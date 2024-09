Gino Paoli | Ho bevuto una bottiglia di whiskey al giorno e assunto droghe per vent’anni Se sono qui è questione di c***

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 settembre 2024)compirà 90 anni il 23 settembre prossimo. Lo storico e amatissimo cantautore decide di raccontarsi con una intervista al Corriere della Sera.si lascia andare ad una serie di rivelazioni, alcune delle quali in parte note, come la vicenda del suo tentato di suicidio e di quello, riuscito, del collega Lugi Tenco. Ma è sul suo rapporto con lee l’alcol che l’autore de ‘Il cielo in una stanza’ lascia tutti senza parole.Leggi anche: Mogol: “Credo nell’Aldilà. Battisti ha cercato di contattarmi ed è nata la nostra ultima canzone” Tutte le rivelazioni di“Il mio rapporto con la vita a 90 anni? È lo stesso di sempre. – cosìal Corriere – Vita e morte stavano insieme prima e loanche adesso. Ioconsapevole che ogniche vivi è unin meno, ciò che vivi oggi non lo vivrai mai più. Ma questo non mi dà ansia.