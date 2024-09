Foggia le parole dell’allenatore Brambilla | Ci aspetta una gara tosta ma aperta a qualsiasi risultato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFari puntati domani sera sul “Ciro Vigorito” dove ilproverà a rilanciare le sue ambizioni che parlano di una squadra desiderosa di ritagliarsi uno spazio importante in questo campionato. A presentare il match è stato il tecnico dei rossoneri, Massimo, che ha fatto il punto sulla situazione degli infortunati: “Murano e Santaniello non sono al meglio. Parodi dovrebbe tornare disponibile la settimana prossima mentre Tascone sarà convocato per il match contro il Benevento. Millico, invece, non è ancora al top perché è reduce da un problema importante. I giallorossi? Avremo davanti una squadra di grande qualità e che può disporre di tanti calciatori offensivi. Sono fiducioso e convinto che possiamo giocarcela. Quella sannita era una delle compagine favorite nella griglia di partenza ed è stata costruita per fare un certo tipo di campionato.