Esami gratis tutti prenotati boom di chiamate al Mazzoni per l’adesione allo screening

(Di sabato 21 settembre 2024) Ascoli, 21 settembre 2024 – Sono terminati in poche ore dall’apertura delle prenotazioni, i 72 posti complessivi messi a disposizione dall’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli per effettuare gratuitamente, all’ospedale ‘’, nelle giornate del 26 e 27 settembre,strumentali per la diagnosi della patologia carotidea e dell’aorta addominale. Lo fa sapere l’Ast picena che, attraverso l’unità operativa semplice dipartimentale di medicina vascolare del nosocomio ascolano (tra i presidi ospedalieri italiani con ‘Bollino rosa’) diretta da Mariavirginia Boni, ha aderito all’open week dedicato alle malattie cardiovascolari organizzato, in occasione della Giornata mondiale del cuore, da Fondazione Onda Ets.