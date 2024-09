Croazia Gattuso vince ancora | terzo successo di fila per l’Hajduk capolista

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Prosegue a gonfie vele l’avventura di misterin. Terza vittoria consecutiva per la sua Hajduk Spalato, che riesce a tenere la testa della classifica dopo la vittoria per 4-1 sul Gorica. Gli ospiti passano in vantaggio con Kolar, ma una doppietta di Durdov, l’ex interista Livaja e Sigur sull’assist di Rakitic firmano il poker. Hajduk che sale a quota 17 punti dopo le prime 7 partite di campionato. Domani il Rijeka dovrà rispondere.diperSportFace.