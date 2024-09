Classifica da sistemare dobbiamo vincere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Una partita daquella contro la Juve Stabia. Bisoli ne è consapevole: "Il Modena devecosì mettiamo a posto lae tutti sono un po’ più tranquilli. Mi andrebbe bene giocare pure peggio che a Cesena ma, anche in modo sporco. Qui ho dovuto cambiare il mio modo di interpretare il calcio perché adesso gioco con quattro attaccanti e il mio compito è quello dare equilibrio alla squadra. Siamo più offensivi che difensivi, la conferma me l’hanno data anche i giocatori nelle loro interviste". Un calcio che ha bisogno degli uomini giusti. "Credo di averli. Sono molto felice di questo gruppo che mi permette di variare tanto, lo abbiamo dimostrato pure a Cesena in 10 contro 11. C’è tutto per fare bene: caratteristiche, qualità tecnica, corsa". E il 4-2-3-1 come modulo.