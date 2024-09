Caro Sergio Rovasio grazie per l' invito nella tua Torino

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 21 settembre 2024), ti ringrazio dell’. Oggi sarò a Roma a un incontro sull’Ucraina. Marco sarebbe d’accordo. Voi dunque inaugurerete il tratto di strada torinese dedicato a lui, con il titolo che gli si addice, Passeggiata Pan. Un titolo di passeggiatore e un marciapiede lo avrebbero fatto felice. In questo momento – come si dice – mi ricordo di molte cose. Mi ricordo di Andrea Tamburi, che morì ammazzato a Mosca giusto trent’anni fa (una delibera toponomastica dà una strada anche a lui, qui a Firenze, ma sono passati 16 anni e non è successo). Mi ricordo di Antonio Russo, che morì ammazzato fra Georgia e Cecenia ventiquattro anni fa, mentre si occupava degli stessi argomenti di cui si occupava Anna Politkovskaja, che morì ammazzata a Mosca sedici anni fa (il 7 ottobre, fra poco).