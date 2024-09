Agatha All Along lo showrunner spiega perché non vediamo il volto di SPOILER nella premiere

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 21 settembre 2024)All, lononildiIl primo episodio diAll(la nostra recensione), “Seekest Thou The Road”, si apre con Agnes, ora detective della polizia di Westview. Dopo una recente sospensione, viene chiamata a indagare sul corpo di una donna rinvenuto nel bosco. Herb di WandaVision è presente e rivela che la vittima è stata schiacciata altrove prima di essere in qualche modo scaricata nel bel mezzo del nulla. A un’analisi più attenta, è evidente che si tratta di Wanda Maximoff e, anche se nonmai il suo, ci sono molti indizi in tal senso, tra cui alcune familiari dita scure e il fatto che la sporcizia sotto le unghie è dell’Europa dell’Est.