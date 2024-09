AfD indiscrezioni clamorose sul voto in Brandeburgo | Olaf Scholz può saltare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Domani si vota insi prepara a una nuova delusione. Anche nel Land orientale che circonda la capitale Berlino i sovranisti di Alternative für Deutschland (AfD) si accingono a far man bassa di voti. A differenza però delle elezioni regionali che si sono celebrate a inizio mese nelle vicine Turingia e Sassonia, ini socialdemocratici (Spd) sono al potere. A Potsdam, che oltre a essere “la Versailles di Berlino” è anche la capitale regionale, il partito del cancelliere non è al governo per un accidente della sorte ma è saldo in sella dal 1990, l'anno della riunificazione. Da allora si sono susseguite solo nove amministrazioni a guida rossa con soli tre governatori: la Spd, insomma, ha neluna sua roccaforte che guida a briglia stretta. Lo stesso governatore uscente Dietmar Woidke è al potere dal 2013.